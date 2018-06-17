الكشف عن أول سيارة شمسية روسية في سوتشي

يشهد الطريق الدائري للسباقات في مدينة سوتشي، في 20 يونيو الجاري، الكشف عن سيارة "SOL" الشمسية الروسية.

وقام فريق المهندسين الروس "Polytech Solar"، من جامعة بطرس الأكبر التكنولوجية في بطرسبورغ، بتصميم تلك السيارة بدعم مالي من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وانطلقت عملية التصميم، في مايو عام 2016، حيث يتصف جسم السيارة بشكل مميز، وهو مصنوع من المواد المركبة ويشبه مركبا مكونا من زورقين.

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ويستمد المحرك طاقته من بطاريات شمسية موزعة على سقف السيارة، تبلغ مساحتها الإجمالية 4 أمتار مربعة. فيما يبلغ معامل كفاءتها 24%. ويزن النموذج الاختباري للسيارة 200 كيلوغرام. ويمكن أن يتسارع حتى 120 كيلومترا في الساعة.

وتختلف المركبة الشمسية عن بقية السيارات العاملة بالبطاريات بأنها تشحن أثناء السير.

وصنعت السيارة الاختبارية للمشاركة في معرض American Solar Challenge للسيارات الشمسية الذي يقام العام الجاري في الولايات المتحدة.

المصدر: تكنو بلوغ

يفغيني دياكونوف