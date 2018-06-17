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روبوتات تتنبأ بأفكارنا وتلبي "رغباتنا"!

العلوم والتكنولوجيا

روبوتات تتنبأ بأفكارنا وتلبي
AFLO-© Ben Weller
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أكد علماء جامعة بون في ألمانية أن مجموعة من الخوارزميات المصممة خصيصا للذكاء الاصطناعي يمكن أن تتنبأ بنتائج السلوك البشري قبل بضعة دقائق من ظهورها.

وقال العلماء في مقال نشر في مجلة "Science Alert"، إن هذه الخوارزميات يمكن إدخالها في أنظمة التعليم الآلي ودمجها في الروبوتات المنزلية.

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وتوقع الباحثون أن روبوتات (الخادم الشخصي) ستتمكن في المستقبل القريب من تحضير القهوة أو التنبؤ بالإجراءات التي يجب أن نتخذها لحل مشكلة ما، قبل أن نقوم بها عمليا.

ويعتبر العلماء أن الهدف من تعليم الذكاء الاصطناعي هو مقدرته على متابعة تسلسل العمليات التي يجب أن تجري قبل خمس دقائق بمجرد البدء بأي عمل.

واختبر الباحثون عمل هذه الخوارزميات بناء على تجربة مرافقة طباخين مشهورين في إعدادهم لأي وجبة، فبمجرد أن يبدأ الطباغ تسمية الطبق، يبدأ الذكاء الاصطناعي بتجميع مكوناته مسبقا وتحضيرها بسرعة خارقة تلبي طلبات أي طباخ.

ويأمل العلماء، إلى جانب تطوير الخوادم المنزلية، في إنشاء خوارزميات تطور عمل الروبوتات الصناعية والمكتبية لخدمة البشر وتسريع عمليات الإنتاج في الكثير من المجالات الحيوية.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

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