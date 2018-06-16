الجيش الروسي يختبر مظلات إنزال حديثة

أجرى سلاح المظليين الروسي اختبارات ناجحة لمظلات "دي-14، شيليست" الحديثة بإنزال دمى خاصة.

وتم تصميم منظومات المظلات الجديدة في شركة "تيخنوديناميكا" بصفتها فرعا في شركة "روستيخ" الحكومية.

ومن المفترض أن تزود وحدات الجيش بالمظلات الجديدة على مدى 3 أعوام، حيث ستحل "شيليست" مكان مظلات "دي-10" القديمة.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية وبصورة خاصة قناة "زفيزدا" قد أفادت في وقت سابق بأن التحكم في المظلات الجديدة يمكن مقارنته بالتحكم في الأجنحة. وستمكّن المظلات الأفراد من أداء مهامهم القتالية مرتدين بزة "راتنيك" للجندي المعاصر.

وقالت القناة أيضا إن شركة "تيخنوديناميكا" تعمل حاليا على تصميم منصة حائمة متحكم فيها لمظلات الشحن، بمقدورها إنزال الحمولة بوزن 4 أطنان من طائرة النقل العسكري "إيل-76".

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف