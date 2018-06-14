لماذا نشعر بالغضب عند الجوع؟

يُعرّف قاموس أكسفورد كلمة "hangry" بأنها شعور "بالغضب أو الانفعال نتيجة الجوع"، وقد توصل العلماء الآن إلى السبب الذي يجعلنا نشعر بالغضب عند الإحساس بالجوع.

وتدعي دراسة جديدة أن المشاعر السلبية لا تنجم عن الجوع فحسب، بل يمكن أيضا أن تُعزى إلى علم الأحياء والشخصية والبيئة الخاصة.

وأجرى علماء في الولايات المتحدة تجربتين شملتا أكثر من 400 شخص، طُلب منهم تحديد مدى جوعهم، وعرضوا لهم صورا عشوائية مصممة لخلق مشاعر إيجابية أو محايدة أو سلبية. كما عُرض عليهم رسم صيني، عبارة عن صورة غامضة طُلب منهم تقييمها استنادا إلى الإحساس باللطف.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الأكثر جوعا كانوا أكثر ميلا لتصنيف الرسم على أنه سلبي، ولكن فقط بعد رؤية الصورة السلبية لأول مرة. ومن ناحية أخرى، لم يتفاعل الجياع مع الصور المحايدة أو الإيجابية بشكل سلبي.

إقرأ المزيد

وقالت جينيفر ماكورماك، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "الفكرة هنا هي أن الصور السلبية قدمت سياقا للناس لتفسير مشاعرهم عن الجوع على أنها تعني أن الرسومات كانت غير سارة".

وأضافت قائلة: "لذلك يبدو أن هناك شيئا مميزا حول الحالات غير السارة التي تجعل الناس يستخلصون مشاعرهم من الجوع أكثر من مواقف ممتعة أو محايدة".

وفي تجربة منفصلة شملت 200 شخص، طُلب من المشاركين إما تناول الطعام أو الصيام مسبقا ثم إكمال اختبار الكتابة. ثم قام العلماء بأداء حيل لإزعاج المشاركين، بما في ذلك تحطيم أجهزة الكمبيوتر قبل انتهاء الاختبار.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين عانوا من الجوع، كانوا أكثر غضبا تجاه الاختبار والمهمة.

وأوضح العلماء أننا نشعر بعدم الراحة بسبب الجوع، ولكننا نفسر هذه المشاعر على أنها عواطف قوية تجاه الآخرين أو الوضع الذي نعيش فيه.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا