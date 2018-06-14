لماذا تجب المراهنة على فوز البرازيل في مونديال 2018؟

قام خبراء في شركة Goldman Sachs بدراسة تشمل أكثر من مليون عملية محاكاة لبطولة كأس العالم، تنبأت بوصول منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي ليغادر مونديال 2018 على يد ألمانيا.

وقدمت الشركة هذه التوقعات بعد استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي حول استراتيجية الفريق، ونقاط القوة والضعف لدى اللاعبين، وكذلك نتائج الفريق الأخيرة.

وتدير Goldman Sachs حوالي 200 ألف نموذج لتوقع نتائج المباريات المحددة، اعتمادا على أكثر من مليون عملية محاكاة كشفت أن منتخب البرازيل، الذي فاز بكأس العالم 5 مرات، هو المرشح لرفع كأس مونديال روسيا 2018، في 15 يوليو المقبل.

ومع ذلك، استخدم نظام ذكاء اصطناعي منفصل يديره باحثون من جامعة دورتموند في ألمانيا، مزيجا من التعلم الآلي والإحصاءات التقليدية في أسلوب يسمى "طريقة الغابة العشوائية"، لتحديد الفائز المرجح.

Goldman Sachs

ويتوقع النموذج الألماني أن إسبانيا لديها أفضل فرص للفوز بنسبة 17.8%، بعد إجراء 100 ألف عملية محاكاة مختلفة. وفي حال نجحت ألمانيا في الوصول إلى ربع النهائي (نسبة فرصتها 59%)، فستكون هي المرشحة الأولى للفوز.

ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي المطور بحساب نتائج الفروع العشوائية 100 ألف مرة، على عكس "نموذج الشجرة" الذي يحسب النتيجة في كل فرع على حدة.

ووجد النموذج أنه من غير المرجح أن تواجه إسبانيا صعوبات في الدور الـ 16، حيث يوجد لديها فرصة بنسبة 73% للوصول إلى الدور ربع النهائي.

وتوقع نظام الشركة المالية أن فرنسا والبرتغال وألمانيا والبرازيل، ستصل جميعها إلى الدور نصف النهائي من البطولة، التي تنطلق في روسيا يوم الخميس.

وستصل ألمانيا إلى المباراة النهائية بفوزها على البرتغال، بينما ستتغلب البرازيل على فرنسا لتصل إلى المواجهة النهائية وتفوز بالكأس بنتيجة 2-1.

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وستفوز إنجلترا على كولومبيا في الدور الـ 16 وتواجه ألمانيا في الدور ربع النهائي، وفقا للمحاكاة. ومع ذلك، يتوقع فوز الألمان بنتيجة 2-1.

وتدعي النماذج أن الدولة المضيفة، روسيا، لن تخرج من مراحل المجموعات، في حين ستكون السعودية مثابة المفاجأة بدخولها مرحلة "خروج المغلوب".

ومن المتوقع أن يكون أداء الأرجنتين وإسبانيا أقل من أي وقت مضى ليخرجا من ربع النهائي، وفقا لـ Goldman Sachs التي تتخذ من لندن مقرا لمكاتبها.

وأكد الباحثون أن طبيعة كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها، تعني أن النتائج مرفقة بـ "رشة من الملح" على حد قولهم.

وكتبت الشركة في تقريرها عن التنبؤات لعام 2018: "إننا نلتقط الطبيعة العشوائية للبطولة بعناية باستخدام أحدث الأساليب الإحصائية ونستخدم الكثير من المعلومات للقيام بذلك. ولكن التوقعات تظل غير مؤكدة إلى حد كبير، حتى مع التقنيات الإحصائية الأكثر روعة، ببساطة لأن كرة القدم لعبة لا يمكن التنبؤ بها. وهذا بالطبع هو السبب في أن بطولة كأس العالم ستكون مثيرة للغاية".

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا