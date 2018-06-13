بالفيديو.. روسيا تصنع أول درون قتالي ثقيل
المكتب الصحفي لشركة "سيمونوف"
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أنتجت روسيا درون "ألتيوس-أو" القتالي الثقيل الذي يخصص للطلعات الجوية البعيدة، ويبلغ وزنه 7.5 طن.
وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن أن مكتب "سيمونوف" الروسي قام بتصميم نسخة اختبارية من طائرة "ألتيوس-أو" من دون طيار في وقت سابق، بوزن نحو 5 أطنان، بالتعاون مع شركة "كرونشتات" الروسية. وأضافت أن اتفاقية تصنيع الطائرة كانت قد وقعت مع وزارة الدفاع، عام 2011.
وكانت روسيا قد كشفت، يوم 9 مايو الماضي، في الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر عن مروحيات مسيّرة من طراز "كرسار"، مخصصة للاستطلاع والحرب الإلكترونية ونقل الحمولة وتوجيه ضربات جوية.
المصدر: إنترفاكس
يفغيني دياكونوف
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