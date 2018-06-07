كشف علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كيف قاموا بتدريب روبوت صناعي ليصبح "مريضا نفسيا" من خلال عرض صور مزعجة تصور الموت البشع على موقع رديت.

وأطلق العلماء على أول روبوت مريض نفسي في العالم اسم "نورمان"، تيمنا بالشخصية الأساسية في فيلم "Psycho" عام 1960.

وكجزء من تجربتهم، قاموا بوضع "نورمان" أمام عرض مستمر من التسميات التوضيحية للصور العنيفة على صفحة subReddit "غير مشهورة"، لمعرفة ما إذا كانت ستغير من الذكاء الاصطناعي للروبوت.

© MIT

وبعد ذلك، خضع نورمان لاختبار "رورشاخ" النفسي من عام 1921، والذي يختبر ما يراه الأشخاص عندما ينظرون إلى سلسلة من بقع الحبر تمثل أنماطا تجريدية نموذجية. ثم يتم تحليل الإجابات المقدمة من المشاركين نفسيا، من أجل قياس اضطرابات التفكير المحتملة.

إقرأ المزيد

واكتشف فريق البحث أن تفسيرات نورمان للصور التي تضمنت الصعق الكهربائي والقتل، تتماشى مع عملية التفكير النفسي.

وفي أحد الأمثلة، عبر الذكاء الاصطناعي العادي عن رؤية "صورة سوداء وبيضاء لقفاز بيسبول"، بينما رأى نورمان "رجلا يقتل بواسطة مدفع رشاش في وضح النهار". وشهد اختبار آخر مشاهدة الروبوت العادي لـ "صورة سوداء وبيضاء لطائر صغير"، في حين قال نورمان إنه شاهد للحظة "رجلا يتم سحبه إلى آلة العجين".

ويقول العلماء إنهم طوروا "طريقة تعليمية عميقة" لتدريب الذكاء الاصطناعي لإنتاج وصفات مكتوبة للصور. كما قال كل من بينار يانارداغ ومانويل سيبريان وإياد رهوان، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الدراسة أثبتت أن البيانات المستخدمة لتدريس خوارزمية تعلم الآلة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوكها.

وأوضحت الدراسة أن نتائج التجربة تظهر أنه عندما يتم اتهام الخوارزميات بأنها "منحازة أو غير عادلة"، مثل فيسبوك وغوغل، فإن الجاني في الغالب ليس الخوارزمية نفسها، ولكن البيانات المتحيزة التي تم إدخالها فيها.

المصدر: RT

ديمة حنا