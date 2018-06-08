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روسيا تكشف عن قاذف لهب ثقيل بمواصفات سرية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تكشف عن قاذف لهب ثقيل بمواصفات سرية (فيديو)
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"توسوتشكا"
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من المتوقع أن يكشف منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني، الذي سيقام أواخر أغسطس المقبل بضواحي موسكو، عن قاذف اللهب الروسي الواعد "توسوتشكا".

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وقال مدير قسم الأسلحة في شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي أبراموف، إن نموذجا صناعيا لقاذف اللهب الجديد سينتج على دفعات، وأضاف أن كل مواصفات السلاح الفتاك لا تزال إلى الآن محاطة بالسرية التامة. أما عرض قاذف اللهب فسيجري في اجتماع مغلق للخبراء.

وأكد مصممو قاذف اللهب أن تصميمهم الجديد يتقدم على سابقه "سولتنتيبيوك" الذي تستخدمه بنجاح في الوقت الحاضر القوات البرية الروسية والذي سيحل "توسوتشكا" محله.

فيستي. رو
"توسوتشكا"

وأوضح أبراموف أن قاذف اللهب الجديد نصب على منصة مدولبة، مع العلم أن النسخ السابقة منه نصبت على منصة دبابة "تي-72" أو "تي-90".

يذكر أن قواذف اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ. إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال. كما تشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوط الصاروخ.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف

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