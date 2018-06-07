اكتشاف "أقدم آثار أقدام على الأرض"!

اكتشف علماء صينيون ما يزعمون أنه أقدم بقايا حيوانية متحجرة وُجدت على الإطلاق، تمثلها مسارات متوازية في الوحل منذ 551 مليون سنة، في Yangtze Gorges جنوبي الصين.

ومن المحتمل أن يعود تاريخ الآثار إلى 10 ملايين سنة قبل الانفجار الكمبري، عندما ازدهرت المفصليات والحياة الحيوانية الأخرى بسرعة، كما يُعتقد أن كائنات تمتلك أزواجا من الساقين تركت آثار الأقدام المكتشفة.

ودرس علماء من معهد Nanjing للطب الجيولوجي وعلم الحفريات، بالتعاون مع علماء جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، المسارات والآثار الموجودة في جزء من منطقة غنية بالأحافير بالقرب من نهر Yangtze.

Virginia Tech

وفي حديثه مع إنديبندنت، قال الدكتور شوشاي شياو، من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا: "إذا ترك حيوان آثار أقدام فقد يترك علامات على سطح الرسوبيات، حيث يتم ملؤها بالرواسب من الطبقة المغطاة. وهذا النمط يختلف عن الأنواع الأخرى من الحفريات الأثرية، على سبيل المثال، الأنفاق أو الجحور أو أحافير الجسم".

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واستطرد قائلا: "يتم تنظيم آثار الأقدام في صفين متوازيين، كما هو متوقع إذا تم تشكيلها من قبل الحيوانات ذات الزوائد المقترنة. كما أنها منظمة في مجموعات متكررة".

وفي السابق، لم يكتشف أي دليل على وجود آثار حيوانات قبل الانفجار الكمبري، وهو الارتفاع المفاجئ في التنوع الذي حدث على الأرض منذ حوالي 510 إلى 540 مليون سنة.

وقال العلماء إن المسارات تحمل تشابها مع الآثار الأحفورية المسجلة في Dunure وDunure في اسكتلندا، التي يرجع عمرها إلى قبل 419 -358 مليون سنة.

لكن البحث الجديد لا يزود العلماء بمعلومات كافية لتحديد نوع الحيوان الذي تعود إليه آثار الأقدام.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا