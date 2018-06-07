روسيا تطور مركبة لكل الطرقات!

استعرض المصمم الروسي، ألكسندر بيغاك، مشروع مركبته الجديدة المصممة لاجتياز مختلف أنواع الطرق.

وأهم ما يميز هذه المركبة الخفيفة هو قدرتها على السير كسيارة عادية وأيضا العوم على المسطحات المائية وحتى الطيران معتمدة على مظلة شراعية.

وزودت هذه المركبة الفريدة بمحرك كهربائي وبطاريات تمكنها من الطيران لمسافات تصل إلى 450 كلم بسرعة 70 كلم/ ساعة تقريبا، كما يمكنها العوم وقطع مسافات أكبر على المسطحات المائية بسرعة 50 كلم/ ساعة، وكذلك السير على الطرقات البرية المختلفة.

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ويشير مطور المركبة إلى أنه وبعد الانتهاء من اختباراتها من الممكن أن يتم تصنيعها بشكل تجاري لتستخدم للأغراض المدنية، وحتى من قبل وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر