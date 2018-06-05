جسر القرم.. الانتهاء من صب أساسات الجزء المخصص للسكك الحديدية

انتهى المهندسون الروس من صب أساسات الأعمدة التي ستحمل الجزء المخصص للسكك الحديدية من جسر القرم عبر مضيق كرتش.

وقال ناطق باسم مركز "جسر القرم " الإعلامي أن العمل على صب أساست الأعمدة الـ 254 قد انتهى.

وأوضح الناطق أن عدد ركائز الأساسات التي غرست في قعر البحر أثناء تنفيذ عملية إنشاء الجسر بلغ 6694 ركيزة، وضعت عموديا أو على نحو مائل وفقا للحسابات الهندسية، حيث تحمي الخرسانة العمود من التآكل بفعل مياه البحر.

وتعد المواصفات الهندسية المطلوبة لجزء الجسر المخصص للسكك الحديدية أكثر صعوبة من المواصفات المطلوبة للجزء المخصص للسيارات وسائر المركبات الأخرى، حيث يبلغ عدد ركائز الأعمدة في الجزء المخصص للسكك الحديدية 2788 بالمقارنة بـ 2576 للجزء المخصص للسيارات.

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وقد حطم بناة الجسر رقما قياسيا بالنسبة لهذا النوع من الأعمال الإنشائية، حيث تمكنوا من صب أعمدة خرسانية على عمق 108 أمتار، في المنطقة الواقعة بين جزيرة توزلا والممر البحري في مضيق كرتش.

يذكر أن جسر القرم الذي يربط إقليم كراسنودار الروسي بشبه جزيرة القرم الروسية هو أطول جسر في روسيا حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا، وكان من المخطط إطلاق جزء السيارات والمركبات منه في ديسمبر هذا العام، لكن طاقم العمل تمكن من إنجاز العمل، في مايو الماضي، وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسوف تسير القطارات الأولى عبر الجسر بحلول عام 2019.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف