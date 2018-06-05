 
مباشر
عاجل
نتنياهو: هنالك تغير في مواقف بعض الدول العربية تجاهنا

تحديث صاروخ روسي مضاد للدبابات (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

تحديث صاروخ روسي مضاد للدبابات (فيديو)
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية
صاروخ"كونكورس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbqk

خضع صاروخ "9 إم 113 إم" الروسي المضاد للدبابات والموجه ذاتيا للتحديث، حيث حصل على رأس جديد شديد الانفجار.

إقرأ المزيد
شاهد.. الجيش السوري يدمر سيارة نقل إرهابيين

وتولى مصنع الأسلحة في مدينة تولا الروسية عملية تحديث الصاروخ التابع لمنظومة "كونكورس-إم" المضادة للدبابات.

وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مصنع "تولا" أن الصاروخ يمكن استخدامه بعد التحديث كصاروخ مضاد للدبابات والمدرعات، وكمضاد لقوات المشاة ومنشآت العدو الدفاعية.

يذكر أن صاروخ "9 إم 113 إم" التابع لمنظومة "كونكورس" صُمم في مكتب "بريبوروسترويني". ويستخدم لتدمير المدرعات والمنشآت الهندسية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينما يعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا مع ماكرون تظاهرات حاشدة ضد زيارته إلى فرنسا