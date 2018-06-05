تحديث صاروخ روسي مضاد للدبابات (فيديو)

خضع صاروخ "9 إم 113 إم" الروسي المضاد للدبابات والموجه ذاتيا للتحديث، حيث حصل على رأس جديد شديد الانفجار.

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وتولى مصنع الأسلحة في مدينة تولا الروسية عملية تحديث الصاروخ التابع لمنظومة "كونكورس-إم" المضادة للدبابات.

وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مصنع "تولا" أن الصاروخ يمكن استخدامه بعد التحديث كصاروخ مضاد للدبابات والمدرعات، وكمضاد لقوات المشاة ومنشآت العدو الدفاعية.

يذكر أن صاروخ "9 إم 113 إم" التابع لمنظومة "كونكورس" صُمم في مكتب "بريبوروسترويني". ويستخدم لتدمير المدرعات والمنشآت الهندسية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف