متى ستتغلب جينات البشر المعدلة على أخطر الأمراض؟

أعلن علماء وراثة من "مشروع الجينوم" بأنه قد يتم خلق خلايا مقاومة للفيروسات والسرطان والإشعاع والتجمد بعد عشر سنوات.

وتعززت هذه التوقعات بعد أن حصل العلماء على نتائج إيجابية من تجاربهم على خلايا بكتيريا عصيات باسيل، حيث تمكنوا من إجراء 321 تغييرا في جينوم هذه البكتيريا، لتصبح في مأمن من الفيروسات. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد العلماء أن إعادة برمجة جينوم النباتات أو الثدييات تتطلب المزيد من الجهد والوقت.

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ويقول جورد تشيرتش، بروفيسور كلية الطب في جامعة هارفرد في تصريح لموقع Stat: "إعادة برمجة كل بروتين في الجينات البشرية يحتاج إلى 400 ألف تغيير، ونحتاج إلى حذف الشيفرات الوراثية من 20 ألف جين".

ومع ذلك، أعرب العلماء عن أملهم في أن النتائج المنشودة سيكون بالإمكان تحقيقها خلال السنوات العشر المقبلة، إذ سيصبح بالإمكان برمجة الجينات البشرية بحيث تصبح مقاومة للإشعاع والشيخوخة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما