 
مباشر
عاجل
التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

علماء يبتكرون أصغر محفز عصبي في العالم

العلوم والتكنولوجيا

علماء يبتكرون أصغر محفز عصبي في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k651

أثبت علماء الوراثة الضوئية اليابانيون أن المركبات الكيميائية ليست الوحيدة التي تؤثر على عمل ونشاط الدماغ.

وأكد العلماء أن الضوء يعد أيضا من المؤثرات القوية لعمل الدماغ، فالموجات الضوئية تنشط بروتينات معينة وتؤثر بدورها على نشاطه.

إقرأ المزيد
دماغ الإنسان عادات "قاتلة" تدمر خلايا الدماغ

وزرع العلماء أجهزة بصرية (ضوئية) في أدمغة القوارض، وتغير سلوك الحيوانات بمساعدة موجات ضوئية محددة. كما أظهرت التجارب أن هذه الأجهزة مرهقة بما فيه الكفاية لكبر حجمها حيث سجلت قلق وإنزعاج الفئران خلال التجارب من حجم الأجهزة الضوئية.

لذلك حل خبراء معهد نارام الياباني هذه المشكلة عن طريق ابتكار جهاز مجهري صغير جدا، يحول الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء أزرق. ويبلغ حجم الجهاز 1 مليمتر، ويزن 2.3 ميلليغرام ويعمل على بطارية ضوئية يتم تنشيطها بالأشعة تحت الحمراء. ويعمل الخبراء في الوقت الحالي لتحسينه والبدء في إنتاجه بكميات كبيره صالحة للاستخدام البشري.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة