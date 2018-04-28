السويد.. العثور على آثار مذبحة وقعت قبل 1500 عام

عثر علماء آثار سويديون على مقبرة قديمة لأشخاص كانوا ضحايا إبادة جماعية قبل أكثر من 1500 سنة.

وتفيد صحيفة غارديان، بأن العلماء عثروا، في بلدة ساندبي بورغ في جزيرة إيلاند، الواقعة جنوب شرق السواحل السويدية، على مقبرة تضم العديد من الهياكل العظمية، عليها آثار تشير إلى تعرض أصحابها إلى أعمال عنف واضطهاد.

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وبلغ عدد الهياكل بحسب العلماء 26، تعود لأطفال وشيوخ، في حين لم يعثروا على هياكل عظمية لإناث، لذلك يفترضون أن المهاجمين قتلوا الذكور فقط. ويشير العلماء إلى أنهم عثروا داخل إحدى الجماجم على أربعة أسنان يعتقد أنها لخروف أو نعجة، والتي وفقا للمعتقدات الشعبية تمنع انتقال المتوفي إلى عالم الآخرة.

وكانت بعض الهياكل العظمية التي عثر عليها متفحمة، ما يشير إلى أن المهاجمين المفترضين أحرقوا البيوت أو أن النار اندلعت بصورة عفوية. كما يشير العلماء إلى أنهم لم يعثروا على أي قطعة سلاح، ما يدل على أن المهاجمين أخذوها معهم كغنائم حرب.

ويعتقد أن هذه المذبحة وقعت بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 ميلادية، وكان سببها الصراع على السلطة في الجزيرة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما