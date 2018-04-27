ابتكار يرفع من متانة الخرسانة 146%

ابتكر علماء بريطانيون طريقة جديدة استطاعوا من خلالها زيادة قوة الخرسانة بنسبة تصل إلى 147% وجعلوها مقاومة للرطوبة.

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وقام علماء من جامعة إكستر البريطانية بإضافة الغرافين المستخرج من الكربون المعدل إلى خلطات الإسمنت والمواد الأخرى التي تصنع منها الخرسانة، لزيادة متانتها ولإطالة عمرها العملي.

وتوصل الخبراء إلى نسبة مثالية للخليط الجديد. وبحسب الأخصائيين فإن هذا الابتكار سيحسن بشكل كبير من قوة المباني ويطيل عمرها.

كما أظهرت إضافة الغرافين إلى خلطات الخرسانة نتائج فريدة من نوعها، إذ باتت الخرسانات الصناعية مضادة للرطوبة مهما كان مصدرها.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو