روسيا تختبر مروحية مسيرة واعدة

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" عن بدء اختبارات مروحية مسيرة متعددة الاستخدامات.

وقال ألكسندر أوخونكو، المدير العام لشركة "في آر تكنولوجي"، التابعة لشركة "مروحيات روسيا"، إن روسيا بدأت بإنتاج مروحيات "VRT300" المتطورة متعددة الاستخدامات، ووفقا للخطة التي وضعتها الشركة فإن الخبراء سينتهون من اختبار كفاءتها وقدراتها قبل نهاية العام الجاري.

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وأشار أوخونكو إلى أن جميع مكونات وتقنيات هذه الطائرات (باستثناء المحرك) قد تم تطويرها بخبرات محلية، وأن الشركة رفضت منذ البداية استخدام أي مكونات أمريكية أو بريطانية في هذه الدرونات.

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ومن المفترض أن يتم طرح هذه الطائرات بنسختين: الأولى (Arctic Supervision) ستزود بتقنيات مخصصة لاستطلاع واكتشاف مناطق القطب الشمالي، والثانية مزودة بتقنيات بصرية وحرارية مخصصة لأغراض المراقبة والاستشعار عن بعد.

كما طورت تلك الطائرات لتكون قادرة على نقل حمولات تصل إلى 70 كلغ، وزودت بأجهزة ومستشعرات متطورة تمكن الخبراء من التحكم بها على مسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر