لماذا يفرز الذباب اللعاب؟

كشف علماء أحياء من البرازيل الأسباب التي تجعل الذباب يفرز لعابه في أوقات معينة ثم يقوم بابتلاعه من جديد.

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وفي بحث لعلماء جامعة ساوباولو، نشر في مجلة " Scientific Reports "، في 19 أبريل الجاري، تبين أن الذباب يفرز اللعاب ثم يبتلعه لتبريد جسمه من الحرارة. وقال غيليرمو غوميز، مشرف البحث: "يبرد لعاب ذبابة (Chrysomya megacephala) عندما يكون خارج جسمها، ومن ثم تبتلعه مرة أخرى لتبريد جسمها من خلاله".

وبينت ملاحظات العلماء خلال مراقبتهم للذبابة أنه كلما ارتفعت حرارة الجو ازداد إفراز اللعاب لدى الذبابة. واستنتجوا من ذلك أن أغلب الحشرات تبرد جسمها لدى ارتفاع الحرارة بهذه الطريقة.

كما لاحظ الباحثون أن هذه الحشرات لا تطلق لعابها وهي في حالة نشاط (لتبقى أعضاؤها في حالة حركة)، بل لدى استرخائها في أوقات الراحة.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو