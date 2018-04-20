أكبر طائرة في العالم تستعد لرحلتها الأولى

من المقرر إطلاق أكبر طائرة تم بناؤها على الإطلاق، Stratolaunch، في أول رحلة لها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتتميز الطائرة الضخمة المدعومة من قبل المؤسس المشارك لمايكروسوفت، بول آلن، بأنها كبيرة لدرجة احتياجها لقمرتي قيادة و6 محركات نفاثة، من أجل الإقلاع.

وسيتم استخدام الطائرة المميزة بجناحين أطول من ملعب كرة قدم (118 مترا)، لنقل الصواريخ التي تحمل الأقمار الاصطناعية، وكذلك في مجال الملاحة الفضائية إلى الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وفي ندوة الفضاء الرابعة والثلاثين في كولورادو، كشفت Stratolaunch أنها تستعد الآن لرحلة الطائرة الأولى هذا الصيف. وخضعت بالفعل لاختبارين في الأشهر القليلة الماضية، ومن المقرر أجراء 3 اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى سرعة الإقلاع المطلوبة (138 ميلا في الساعة).

وفي الصيف الماضي، كشف الملياردير آلن، عن خطط الشركة الطموحة لإطلاق الطائرة العملاقة القياسية.

وبالإضافة إلى نقل البضائع إلى الفضاء، يمكن استخدام الطائرة لإطلاق صاروخ بحجم مكوك يحمل الاسم الرمزي "الثلج الأسود". وأكد مسؤولو الشركة في المؤتمر، أن مفهوم "الثلج الأسود" ما يزال قيد الدراسة، ولكنهم قدموا تفاصيل قليلة عنه.

وتخطط Stratolaunch للإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول "مجموعة الخدمات" المقدمة، في الأشهر القليلة القادمة التي تسبق الرحلة الأولى للطائرة.

وفي آخر اختبار أجرته الطائرة، يوم 25 فبراير 2018، تم تشغيل جميع محركاتها الستة التي يبلغ وزنها 4 آلاف كيلوغرام.

يذكر أن الغرض الرئيسي من الاختبار، الذي جرى في ميناء Mojave Air and Space بولاية كاليفورنيا، يتمثل في التأكد من قدرات الطائرة وتجربة المزايا المبتكرة .

المصدر: ذي صن

ديمة حنا