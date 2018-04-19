 
مباشر

كشف سر هام بخصوص الأهرامات في مصر (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4s1

كشف محمد الجزار، العالم الجيولوجي، سر مقاومة الأهرامات للزلازل والتغيرات الجوية لاَلاف السنوات.

ولفت إلى أن الأهرامات بنيت من الحجر الجيري لهضبة الهرم.

وأوضح أنه تم بناء الأهرامات بناء على دراسة مغناطيسية المنطقة وهو الضامن الوحيد لبقائها حتى الآن.

وأشار إلى استخدام النيازك في بناء الأهرامات سيما في الهرم الأكبر، مبينا أن استفادت من صخور النيازك والحديد المتشكل منها.

المصدر: تلفزيون البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة