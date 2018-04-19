كشف سر هام بخصوص الأهرامات في مصر (فيديو)

كشف محمد الجزار، العالم الجيولوجي، سر مقاومة الأهرامات للزلازل والتغيرات الجوية لاَلاف السنوات.

ولفت إلى أن الأهرامات بنيت من الحجر الجيري لهضبة الهرم.

وأوضح أنه تم بناء الأهرامات بناء على دراسة مغناطيسية المنطقة وهو الضامن الوحيد لبقائها حتى الآن.

وأشار إلى استخدام النيازك في بناء الأهرامات سيما في الهرم الأكبر، مبينا أن استفادت من صخور النيازك والحديد المتشكل منها.

المصدر: تلفزيون البلد