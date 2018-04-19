العثور على سلطعون فريد في مياه جاكرتا

عثرت بعثة مشتركة من العلماء على سلطعون عنكبوت فريد من نوعه في مضيق سوندا، بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

ووجدت البعثة السنغافورية-الإندونيسية سلطعون العنكبوت في المضيق الذي يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ، بحسب صحيفة ستريتس تايمز، التي أضافت أن السلطعون يتميز برقائق تشبه الأذن البشرية وتحمي عيونه.

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ويؤكد العلماء أن هذا السلطعون النادر، الذي عثر عليه على عمق 1 كيلومتر، لم يشاهده أحد منذ 10 سنوات. وسمي السلطعون (طوله 6 سم فقط)، بـ "المتدلي". ويستمر العلماء بإجراء المزيد من البحوث في جاكرتا ليتم تصنيف "المتدلي" بدقة.

كما عثر العلماء، أثناء بعثتهم المشتركة بالقرب من سواحل جاكرتا، على حوالي 800 حيوان مختلف، تنتمي لأكثر من 200 نوع من الكائنات البحرية، كالإسفنج وقنديل البحر والمحار ونجوم البحر وقنافذ البحر والروبيان والأسماك، في مساحة عمل بلغت حوالي 2.2 ألف متر مربع، وفي عمق يتراوح بين 500 و2000 متر.

المصدر: تاس

خالد ظليطو