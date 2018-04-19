ترشيح مشروع #1917LIVE لجائزة Webby Awards

رشح مشروع #1917LIVE لجائزة Webby Awards كأفضل استخدام لوسائل الإعلام الاجتماعية.

أول مشروع من نوعه لمحاكاة أحداث تاريخية منذ عام 1917! ولكن كما لو أننا في عصر السوشيال ميديا)

، ويمكنك التصويت للفوز بجائزة "أوسكار الإنترنت" من خلال الإدلاء بصوتك

https://goo.gl/z37kER

والتسجيل سيستغرق دقيقة واحدة – يمكن القيام بالتصويت من خلال البريد الالكتروني أو من خلال Facebook / Twitter وبعد التصويت يجب تأكيد التسجيل في البريد من خلال الضغط على الرابط.

شكرا مقدما للجميع. معا سنفوز!