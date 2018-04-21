شركة روسية تكشف عن قدرات غير مسبوقة لصاروخها الواعد

كشف مدير عام شركة "تيخماش" الروسية، فلاديمير ليبين، عن خصائص فريدة من نوعها لصاروخ جوي روسي واعد.

وفي حديثه لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، يوم الخميس 19 أبريل، قال ليبين إن بوسع صاروخ "برونيبويشيك" أن يجتاز حواجز منصوبة أمام هدف ما دون أن يتعرض رأسه لأي ضرر.

وأضاف قائلا إن مميزات "برونيبويشيك" الروسي تنحصر في قدرته على الانفجار أمام الهدف أو عند الاصطدام به أو بعد تخطيه، ما يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ تصميم صواريخ "جو-أرض".

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وينصب الصاروخ في مقاتلات "سو-24" التكتيكية ومروحيات "مي-8"، ليحل مكان صاروخ "إس-8" الروسي غير الموجه، من عيار 80 ملم.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الخبراء في الجيش الهندي أعربوا عن اهتمامهم بصاروخ "برونيبويشيك"، عقب الكشف عنه في معرض "ديف إكسبو-2014" في نيودلهي.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف