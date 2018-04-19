مسبار غوغل يكشف السرطان مباشرة! (فيديو)

عرض مطورون من شركة غوغل مسبارا ذكيا على الهواء مباشرة، قادر على الكشف عن الخلايا السرطانية في أجسام المرضى.

وقدمت شركة غوغل المسبار الذكي الجديد في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكشف عن السرطان. وبحسب الخبراء، يمكن للكمبيوتر تحليل الصورة التي يلتقطها المسبار مباشرة ليحدد المناطق التي تتشكل فيها خلايا مثل الأورام الخبيثة.

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ويمكن استخدام هذا الابتكار في المستشفيات والمراكز الطبية، بربطه بكمبيوتر تقليدي لفحص المرضى وتشخيص الأمراض السرطانية مباشرة.

وأوضح الخبراء أنهم قاموا بتعديل مجهر ضوئي قياسي لصنع هذا المسبار، عبر دمج قدرات الذكاء الاصطناعي فيه واستخدامه في الوقت الحقيقي (تشخيص مباشر).

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو