روسي يطور تقنية فريدة لإنتاج الكهرباء

تمكن طالب الهندسة الميكانيكية الروسي، ميخائيل بلوجنيك، من تطوير تقنية فعالة لتزويد المناطق النائية بالكهرباء.

وخلال استعراضه لاختراعه الجديد خلال مسابقة "Start Energy" العلمية، التي عقدت للمرة الثالثة في روسيا، قال بلوجنيك: "مبدأ عمل التقنية التي طورتها يشبه إلى حد ما مبدأ عمل ملف تسلا الكهربائي. وهو عبارة عن محول مزود بدارات إلكترونية دقيقة قادرة على توليد تيار كهربائي عالي التردد، ونقله بطريقة لاسلكية".

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وأضاف بلوجنيك قائلا: "دائما كانت تستهويني فكرة نقل الكهرباء لاسلكيا كما اقترحها العالم تسلا، لذا طورت اختراعي الجديد أملا في إيصال الطاقة الكهربائية إلى المناطق النائية والبعيدة في القسم الروسي من القطب الشمالي، يجب علينا الحفاظ على تلك المناطق وطبيعتها".

يذكر أن مسابقة "Start Energy" التي عقدت في روسيا هذا العام ضمت أكثر من 30 فريقا من طلاب المدارس والجامعات، من 12 مقاطعة وإقليم في البلاد، حيث تنافست الفرق على تقديم اختراعات جديدة في مجال الفيزياء والتكنولوجيا الحديثة والإلكترونيات الدقيقة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر