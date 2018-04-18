اكتشاف مقابر عمرها أكثر من 2000 عام في روسيا

تمكن علماء الآثار من اكتشاف 300 مقبرة أثرية عمرها أكثر من 2000 عام في مدينة "روستوف على الدون" الروسية.

وعثر العلماء على تلك المقابر أثناء أعمال الحفر والترميم التي أجروها في شارع "ستانيسلافسكي" وسط المدينة، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتشير الاختبارات التي أجريت على الهياكل العظمية إلى أنها تعود لقبائل الـ "Maeotians" التي قطنت مناطق بحر آزوف والبحر الأسود، في الفترة ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد.

يذكر أن مدينة "روستوف عل الدون" أو "روستوف- نا-دونو" هي عاشر المدن الروسية من حيث عدد السكان، وتقع في الجنوب الشرقي من السهل الأوروبي الشرقي على مسافة 1067 كلم جنوبي شرق موسكو.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر