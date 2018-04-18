علماء: الروبوتات ستثور ضد البشر!

حذر علماء في مجال الذكاء الاصطناعي من أن الروبوتات قد تخرج مستقبلا عن سيطرة البشر.

وقال خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن "دراساتهم الأخيرة حول موضوع الآلات والروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بينت أن هذه التقنيات قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، وخصوصا تقنيات السيارات ذاتية القيادة، فهي قد تتخذ قرارات غير منطقية معتمدة على لغة البرمجة ومن الممكن أن تتسبب بحوادث كارثية".

إقرأ المزيد

ومن جانبهم، أكد علماء في جامعة باث البريطانية أن "سلوك الروبوتات في المستقبل قد يخلو من مفهوم الأخلاق وحسن التصرف، فهذه الروبوتات ستتخذ قراراتها بأنفسها غير مراعية احتياجات الناس أو متطلباتهم، وفي نهاية المطاف سيتسبب تطور الذكاء الاصطناعي بخروج هذه الروبوتات عن سيطرة البشر".

يذكر أن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا، إيلون موسك، كان قد حذر عدة مرات من تطور الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن "درجة تطور هذا الذكاء في السنوات الأخيرة بدأت تجعل منه أكثر خطورة مما نتوقع، وربما يصبح أكثر خطرا على البشر من الأسلحة النووية".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر