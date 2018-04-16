"إف-35" الأمريكية قد تتحول إلى درع صاروخية طائرة

أفادت مجلة "Breaking Defense " الأمريكية بأن مقاتلات "F-35 Lightning II"، ستصبح قادرة على كشف ومرافقة وربما إسقاط الصواريخ البالستية، بحلول عام 2025، مؤدية دور درع صاروخية طائرة.

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وقال رئيس وكالة الدفاع الجوي في البنتاغون اللواء، ساموئيل غريفز، في حديث أدلى به لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أننا بحاجة إلى 6-7 أعوام لتصميم صاروخ سريع خاص بالدرع الصاروخية يتكامل مع مقاتلة (إف-35) ليدخل في خدمة جيشنا".

ويعتقد اللواء أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز المنظومات القومية الكلاسيكية لاعتراض الصواريخ البالستية مثل منظومتي "THAAD" و"GBI".

يذكر أن "F-35 Lightning II" تنتمي إلى أسرة مقاتلات الجيل الخامس متعددة المهام المتميزة بالتخفي عن الرادارات. وتنتجها شركة "لوكهيد مارتن" بـ 3 نماذج.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف