الكشف عن أسرار صاروخ منظومة "إس-500" الروسية

من المنتظر أن تصبح منظومة "إس- 500 بروميتاي" الواعدة حلقة هامة في مجمع الدفاعات الجوية والدرع الصاروخية الروسية.

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن بإمكان صاروخ "40Н6" بعيد المدى التابع لـ "إس-500" تدمير الأهداف على ارتفاع 200-250 كيلومترا، ما يمنع الرادارات الأرضية من توجيهه على هذا الارتفاع. لذلك فإنه يمتلك نظام تحكم مختلف عن الصواريخ الكلاسيكية المضادة للجو، وهو قادر على اكتشاف الهدف بشكل مستقل واتخاذ قرار بتدميره.

ويبلغ طول الصاروخ 9 أمتار، وهو قادر على اعتراض هدف محلق بسرعة 15.6 ماك (سرعة الصوت). كما يبلغ مدى عمل رأسه القتالي 500 كيلومتر. ويبلغ احتمال تدمير الهدف نسبة 95%. ومن أجل تحقيق هذه الدقة، تزودت المنظومة بـ 3 أنواع من الرادارات، تناسب مختلف أنواع الأهداف.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف