آبل تحول السيارات ذاتية القيادة إلى "مراكز ترفيهية"

يمكن لشركة آبل أن تحدث ثورة في الطريقة التي يقضي بها الناس وقتهم على الطريق من خلال بناء "مراكز ترفيه" تعتمد الواقع الافتراضي في السيارات ذاتية القيادة.

وقدمت الشركة براءة اختراع تصف كيف يمكن للمسافرين في المركبات ذاتية القيادة أن يقضوا الوقت مع سماعات الواقع الافتراضي، حيث تسمح هذه السماعات للمسافرين باللعب أو اختيار "خلق بيئة مريحة لهم" أثناء رحلتهم.

Apple applies for patent that lets riders virtually fight zombies - Apple wants to transform self-driving car interiors into virtual reality ‘entertainment hubs’ that let you play games while you're being driven aroundhttps://t.co/f5kNhVl96g — Brett M. Brown (@brettmbrown) April 4, 2018

وتقترح آبل أيضا تخليص السيارات المستقبلية من النوافذ التي ستستبدل بشاشات داخلية لعرض محيط افتراضي من خلال سماعات الواقع الافتراضي، وهذا ما قد يساعد أيضا في مكافحة دوار الحركة وفقا لما تدعيه آبل.

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وفي طلب الحصول على براءة اختراع، أشارت شركة آبل إلى أن المسافرين "قد يختارون تجربة الاسترخاء الافتراضية أثناء ركوبهم السيارة مثل الطفو فوق نهر أو التحليق فوق مناظر طبيعية جميلة عبر طائرة شراعية، أو اختيار تجارب افتراضية مثيرة مثل مطاردة السيارات أو غير ذلك".

وبالإضافة إلى الخيارات التي ترفع مستوى الأدرينالين في الجسم، تقترح تقنية آبل خيارا عمليا وأقل إثارة، عن طريق توفير إمكانية عقد اجتماع مجلس الإدارة في بيئة افتراضية.

وتقترح براءة الاختراع "مقعدا نشطا" يستخدم أجهزة استشعار الحركة للكشف عن الآثار الفيزيائية للقيادة ثم دمجها في بيئات افتراضية.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني