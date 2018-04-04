وزارة الدفاع الروسية تنشر أول فيديو لرادار منظومة "إس-500"
Sputnik ria.ru
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر رادار "ينيسيه"، أحد مكونات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500".
وكُشف عن الرادار عبر قناة "روسيا-1" التلفزيونية من مدينة أستراخان جنوبي روسيا، حيث جرت حسب القناة اختبارات المنظومة.
وشاركت في التدريبات التي رافقت الاختبارات طائرات حربية من نوع: "ميغ-29 إس إم تي"، "ميغ-31 بي إم"، "سو-25 إس إم"، "سو-35 إس"، "نو-22 إم 3"، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" و"بانتسير-إس".
وأوردت القناة أن بمقدور رادار"ينيسيه" رصد الصواريخ الباليستية على ارتفاع حتى 100 كيلومتر. أما مدى عمله فبلغ 600 كيلومتر.
وافترض الخبراء أن الردار الحديث نموذج مطور لرادار "96 إل 6 إيه" المستخدم في منظومتي "إس-300" و"إس-400" للدفاع الجوي.
المصدر: زاشيشات روسيا
يفغيني دياكونوف
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