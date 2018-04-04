 
مباشر
عاجل
بوتين: اتفقنا على توحيد الجهود لإعمار سوريا في المرحلة ما بعد النزاع

وزارة الدفاع الروسية تنشر أول فيديو لرادار منظومة "إس-500"

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تنشر أول فيديو لرادار منظومة
Sputnik ria.ru
رصد الموقف الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2g6

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر رادار "ينيسيه"، أحد مكونات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500".

وكُشف عن الرادار عبر قناة "روسيا-1" التلفزيونية من مدينة أستراخان جنوبي روسيا، حيث جرت حسب القناة اختبارات المنظومة.

وشاركت في التدريبات التي رافقت الاختبارات طائرات حربية من نوع: "ميغ-29 إس إم تي"، "ميغ-31 بي إم"، "سو-25 إس إم"، "سو-35 إس"، "نو-22 إم 3"، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" و"بانتسير-إس".

إقرأ المزيد
طاقم منظومة "إس-400" كيف تحمي المنظومات الروسية أجواء البلاد؟

وأوردت القناة أن بمقدور رادار"ينيسيه" رصد الصواريخ الباليستية على ارتفاع حتى 100 كيلومتر. أما مدى عمله فبلغ 600 كيلومتر.

وافترض الخبراء أن الردار الحديث نموذج مطور لرادار "96 إل 6 إيه" المستخدم في منظومتي "إس-300" و"إس-400" للدفاع الجوي.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
مؤتمر صحفي لبوتين وأردوغان وروحاني في أنقرة عقب القمة الثلاثية حول سوريا