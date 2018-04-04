العثور على حذاء عمره 5 آلاف عام!

عثر علماء آثار من سويسرا، في قاع بحيرة غرايفنسي شمالي البلاد، على حذاء قديم مهترئ يحتمل أن يكون لشخص بالغ، وتبين بعد دراسته أن عمره 5000 عام.

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ويبلغ طول الحذاء 26 سم، وفي عقبه ثقب، وهو هش جدا كمعظم اللقى التي تعود إلى العصر الحجري. وتبين أن الحذاء مصنوع من لحاء الشجر الطبيعي. وقد اعتبر العلماء عثورهم على أشياء تعود إلى العصر الحجري معجزة حقيقية فعلا.

يذكر أن نهاية القرن التاسع عشر شهدت العثور على أول اللقى الأثرية القديمة في بحيرة غرايفنسي، وكانت تعود إلى قبائل الماو، وتم اكتشافها نتيجة تحول مجرى نهر غرات، ما تسبب في انخفاض منسوب الماء في البحيرة بمقدار متر واحد. وقد استمرت الحفريات في هذه المنطقة قرنا كاملا، اكتشفت خلاله ثلاث طبقات من ثلاث حضارات متتالية تعود لأعوام 3800-2500 قبل الميلاد.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما