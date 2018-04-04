ابتكار "رقاقة للقلب" تغير لونها كالحرباء!

ابتكرت مجموعة علمية من مختبر الإلكترونات الحيوية بمعهد الهندسة الطبية الحيوية بجامعة الجنوب الشرقي في نانكين الصينية "رقاقة للقلب" قادرة على تغيير لونها.

إقرأ المزيد

وعند انقباض عضلة القلب أو انبساطها، تغير الرقاقة لونها، وبذلك، يمكن للأطباء مراقبة هذا التغير لمعرفة تأثير الدواء على المرضى ومدى فعاليته في علاج أمراض القلب المختلفة.

ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تحل مستقبلا مكان التجارب التي تجري على الكائنات الحية لدراسة تأثير الأدوية المختلفة. وقد استوحى العلماء برئاسة البروفيسور تشاو يوان شينغ، الفكرة من مراقبتهم للحرباء، وقاموا بتزويد الرقاقة المجهرية بهلام له بنية بصرية خاصة.

المصدر: رامبلر

كامل توما