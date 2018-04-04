راجمات صواريخ روسية مضادة للمروحيات والدرونات

تنوي شركة "تيخماش" الروسية تصميم راجمة صواريخ ذات عيار صغير بمقدورها استهداف الطائرات من دون طيار والمروحيات.

وقال نائب مدير الشركة، ألكسندر كوشكين، إن راجمة الصواريخ الواعدة ستضم عناصر من الذكاء الاصطناعي وستنفذ مهمة مكافحة الأهداف الأرضية والجوية على حد سواء.

وأوضح كوشكين قائلا إن "الحديث يدور حول إدخالها في النسق الأخير القريب من الدفاعات الجوية، حيث تدمر الأهداف بما فيها المروحيات والطائرات من دون طيار، على مدى 1.5-3 كيلومترات".

ويفترض أن تكون الراجمة حسب كوشكين من عيار 50-80 ملم، وسيصمّم لها نظام خاص لإدارة النيران، بحيث تتمكن من إطلاقها ليلا وفي ظروف الدخان وغيره من أساليب التشويش.

وتعول الشركة على اهتمام قيادة قوات المظليين ومشاة البحرية بهذا الاختراع الفريد.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف