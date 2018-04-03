اكتشاف آثار أقدام أكبر ديناصورات العالم!

اكتشف علماء حوالي 50 بصمة أقدام خلفتها أكبر ديناصورات العالم في جزيرة، سكاي، في اسكتلندا.

وظهرت هذه الآثار التي يصل طولها إلى 15 مترا، في بحيرة موحلة قبل 170 مليون عام، ولكنها رُصدت مؤخرا في الترسبات الصخرية في سكاي.

ويُعتقد أنها أقدم حفريات ديناصور عُثر عليها في اسكتلندا، تعود إلى الفترة الجوراسية الوسطى. ولكن آثار الأقدام تشير إلى أن الديناصورات، التي ظهرت منذ 230 مليون سنة، تبدو متحضرة إلى حد ما وتعيش بسلام مع بعضها البعض.

ويعد هذا الاكتشاف الثاني لآثار أقدام الديناصورات في سكاي، والتي يعصب دراستها بسبب ظروف الطقس.

وقال الدكتور، ستيف بروسات، من جامعة إدنبره الذي قاد الدراسة: "كلما تعمقنا في البحث ضمن جزيرة سكاي، زادت آثار أقدام الديناصورات التي عثرنا عليها. ويسجل هذا الموقع الجديد نوعين مختلفين من الديناصورات: Brontosaurus ذات الأعناق الطويلة، و T. rex حادة الأسنان".

إقرأ المزيد

وقام العلماء بقياس وتصوير وتحليل الآثار في منطقة المد والجزر، Rubha nam Brathairean، في شبه جزيرة Trotternish.

وعاشت الديناصورات في جزيرة أكبر تشمل، سكاي، عندما بدأت القارات الكبرى بالانهيار، كما كان المحيط الأطلسي عبارة عن امتداد ضيق من الماء، مع اقتراب بريطانيا من خط الاستواء في مناخ أشبه بفلوريدا.

وتعود معظم آثار الأقدام المكتشفة إلى "أبناء عم" Tyrannosaurus rex الأكبر سنا، وتسمى theropods، التي سارت على قدمين ويصل طولها إلى أكثر من مترين.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا