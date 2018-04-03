علماء يكتشفون بقايا سحلية بأربع عيون!

اكتشف علماء أمريكيون بقايا سحلية بأربع عيون، عاشت على أراضي ولاية وايومنغ الحالية قبل 49 مليون سنة.

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وتتميز السحلية العملاقة التي كشف العلماء عن آثارها، وتعود لعصور ما قبل التاريخ، بوجود عينين إضافيتين مسؤولتين عن التوجه واستشعار المسافات على اليابسة والماء.

وتم تحديد هذا الاكتشاف الجديد باستخدام الأشعة السينية التي أوضحت وجود عينين إضافيتين لا توجد عادة لدى الفقاريات الفكية.

ويعد اكتشاف سحلية (تريناصور) فريدا من نوعه، لوجود أعضاء جديدة لم يتحدث عنها العلماء من قبل. وسيساعد هذا الاكتشاف على معرفة المزيد عن مظهر الكائنات التي عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين، وعلى تغيير النظريات القديمة بهذا الشأن.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو