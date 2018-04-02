اختراق علمي.. العلماء يتحكمون بـ "إرادة الدماغ"!

تمكن علماء البيولوجيا العصبية من اختراق عمل دماغ القوارض بواسطة آلية تقنية جديدة.

واستخدم علماء الأعصاب في كوريا الجنوبية جهازا خاصا، زرعوه في دماغ القوارض، "اخترق" إدارة نبضات الدماغ (الإشارات العصبية التحكمية) لدى القوارض وأجبروا الفئران على العمل تحت تأثير العوامل الخارجية.

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كما استطاع العلماء بفضل زراعة رقاقة في دماغ الفئران السيطرة على الألياف العصبية، وسيطروا على ردات الفعل (نبضات الضوء) في مناطق معينة من الدماغ، واستطاعوا "إجبار" الفئران على تناول الطعام والتزاوج.

وتمكن العلماء أيضا من إيقاف شعور الخوف لدى القوارض بعد اجتيازها تجربة عبور المتاهة ومراقبة هذا الشعور لديها.

ويأمل العلماء الاستفادة من هذا الابتكار الجديد في منح إمكانية السيطرة على بعض الحيوانات من قبل الإنسان، وإدارتها بزراعة رقائق خاصة للاستفادة منها في المستقبل بما يفيد البشرية في مجالات علمية وعملية مختلفة.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو