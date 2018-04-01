منظومة "باغولنيك" الروسية للدفاع الجوي تجتاز اختباراتها بنجاح

تكللت الاختبارات الحكومية لمنظومة "باغولنيك" الروسية الواعدة المضادة للجو بالنجاح.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" إن فرع "الأنظمة الدقيقة" في الشركة هو من تولى تصنيع "باغولنيك"، وتتمثل المرحلة التالية بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بتلك المنظومة.

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ولم تكشف الشركة عن مواصفات المنظومة. إلا أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن "باغولنيك" يجب أن تحل مكان منظومة "ستريلا-10" المضادة للجو في وحدات القوات البرية الروسية. كما من المعروف أن "باغولنيك" التي بدأ تصميمها عام 2007، هي منظومة ذاتية الحركة، يبلغ مدى إطلاق صواريخها 14 كيلومترا، وترتفع قذائفها حتى 9 كيلومترات.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف