شركة ألمانية تصمم "عنكبوتا آليا" مرعبا

صمم علماء الشركة الألمانية المتخصصة بالتشغيل والتحكم بالآلات الصناعية "فيستو"، عنكبوتا آليا يمكنه المشي أو التدحرج كالكرة.

ويقوم الروبوت "BionicWheelBot" بمحاكاة حركات العنكبوت المتدحرج (تم اكتشافه في صحراء عرق الشبي، جنوبي شرق المغرب، في عام 2008) ما يسمح له بضبط حركته وفقا للتضاريس التي يتواجد فيها.

ويمتلك الروبوت 8 أرجل، يتحكم بها عن طريق 15 محركا داخل مفاصل الركب والجسم. وعند التحرك، يقوم بثني ثلاثة أرجل من اليمين واليسار لصنع عجلة، ثم يمد رجلين أخريين إلى الأمام ليتمكن من الدحرجة على الأرض، ودفع نفسه باستمرار إلى الأمام، بفضل جهاز استشعار متكامل، يسمح للروبوت بتحديد موقعه ومتى عليه دفع نفسة للدوران.

وهذا النوع من الروبوتات، لا يتم تصميمه للتسلية والترفيه فقط، وإنما يعتمد لاختبار الظروف المعقدة مثل عبور التضاريس الصخرية وغير ذلك، ومن غير الواضح ما إذا كانت "فيستو" تخطط لبيع "BionicWheelBot" في المستقبل.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني