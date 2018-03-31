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وزارة الدفاع تكشف رسميا عن نموذج طائرة "أوريون"

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع تكشف رسميا عن نموذج طائرة
Riafan.ru
طائرة" أوريون"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة فوتوغرافية رسمية لأول نموذج تجريبي من طائرة "أوريون" من دون طيار التي يجري اختبارها حاليا.

وتولت تصميم وتصنيع الطائرة مجموعة الشركات "كرونشتات" في بطرسبورغ عام 2015، حين وقعت على هامش معرض "ماكس-2015" للطيران اتفاقية تصميم طائرة استطلاعية من دون طيار، بوزن لا يقل عن طن واحد.

وتنتمي طائرة "أوريون" من دون طيار إلى صنف الطائرات متوسطة الارتفاع (حوالي 800 متر) والتي تستطيع البقاء فترة طويلة في الجو لا تقل عن 24 ساعة.

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وقال رئيس شركة "كرونشتات"، نيقولاي ليبيديف، إن الوزن الحقيقي للطائرة لدى إقلاعها بلغ 1200 كيلوغرام. فيما بلغ وزن حمولتها المفيدة 300 كيلوغرام.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن اختبارات طائرة "أوريون" الروسية الاستطلاعية من دون طيار بدأت ربيع عام 2016.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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