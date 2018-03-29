شاشة "خيالية" لحماية الحاجز المرجاني العظيم!

طور علماء أستراليون شاشة فائقة الرقة لحماية أكبر الشعاب المرجانية في العالم من الانقراض.

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وابتكر علماء من المعهد الأسترالي لعلم الأحياء البحرية "شاشة شمسية" فريدة لحماية الحاجز المرجاني العظيم. وستوضع هذه الشاشة المصنّعة من كربونات الكالسيوم على سطح الماء على ارتفاع بضعة أمتار فوق الشعاب المرجانية لحماية هذه المحمية الطبيعية من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وتبلغ سماكة هذه الشبكة "الشاشة الشمسية"، أقل من سماكة شعرة الإنسان بـ 50 ألف مرة. وستقلل الشاشة من أشعة الشمس المتساقطة على الشعاب المرجانية لخفض خطر تدمير بيئتها الطبيعية بنسبة 30%.

ويعد برنامج حماية الحاجز المرجاني العظيم من الجوانب الهامة في الاقتصاد الأسترالي كونه أحد المعالم السياحية الكبرى لهذا البلد، ويجذب سنويا عشرات الآلاف من السياح.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو