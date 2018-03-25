روسيا تعزز أنظمة حماية جميع طائراتها!

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أثناء زيارته لشركة "إيكران"، أن كل الطائرات والمروحيات الحربية دون استثناء ستزود بأنظمة الحماية من صواريخ أرض-جو.

وقال بوريسوف إن شركة "إيكران" الروسية تعمل بالتعاون مع مركز "ساروف" العلمي على تصميم أجهزة خاصة من شأنها حماية كل الطائرات من صواريخ أرض-جو، بما فيها الصواريخ المحمولة والرادارية والموجهة.

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وشدد نائب الوزير على ضرورة تزويد كل الطائرات الحربية بتلك الأجهزة التي يجب أن تتكيف مع أجهزة الطائرات.

كما أوضح بوريسوف أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى الطائرات التكتيكية وطائرات النقل والمروحيات.

وأكد نائب الوزير أن شركة "إيكران" كانت قد صممت بضعة أجيال من تلك الأنظمة وتقوم حاليا بتطويرها.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف