نجاح اختبار صاروخ هندي-روسي مجنح

اختبرت الهند بنجاح، صباح يوم الخميس 22 مارس، صاروخ جو-أرض مجنح من طراز "براموس"، صنعته بالتعاون مع روسيا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الهندية في حسابها على تويتر أن الصاروخ الفوق صوتي فائق الدقة والمزود برأس التوجيه الذاتي طار في المسار المحدد له وأصاب الهدف بدقة.

وكانت الهند قد أطلقت لأول مرة صاروخا مجنحا من مقاتلة "سو-30 إم كا إي" متعددة المهام روسية الصنع، في نوفمبر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الهندية آنذاك معلقة على إطلاق الصاروخ الناجح أن الصاروخ سيزيد من الإمكانات القتالية لسلاح الجو الهندي.

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وشق الاختبار الأخير طريقا لتزويد سلاح الجو الهندي بهذا الصاروخ الفعال الذي ستحمله مقاتلات "سو-30 إم كا إي" مع العلم أن وزنه يبلغ 2.5 طن.

وسبق لنائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، أن أعلن في وقت سابق أن مقاتلة "سو-30 إم كا إي" بمقدورها أن تحمل 3 صواريخ مجنحة أصغر حجما من هذا النوع.

يذكر أن الهند تعد أكبر شريك لروسيا في مجال التعاون التقني العسكري. وبلغت نسبة الأسلحة والآليات الروسية في الجيش الهندي 70%.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف