أمريكا بحاجة إلى 500 صاروخ لإسقاط "سارمات" الروسي!

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي وقائد سلاح الجو السابق، فيكتور بونداريف، عن أن الولايات المتحدة تحتاج إلى 500 صاروخ مضاد لاعتراض صاروخ "سارمات" الروسي.

وأكد بونداريف أن وجهة النظر هذه تعود إلى الخبراء الأمريكيين. وأضاف السيناتور الروسي قائلا: "أما صاروخ كينجال (الخنجر) الذي تحمله مقاتلة (ميغ-31) الروسية فلا يمكن اعتراضه أبدا، وبإمكانه تدمير كل الأهداف المحددة له بنسبة 100%".

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وقال نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية الروسية، قسطنطين سيفكوف، إن صاروخ "Х-32" المجنح الفرط صوتي الروسي، لا يمكن اعتراضه أيضا من قبل الدرع الصاروخية الأمريكية، لأن سرعته التي تبلغ 1500 متر في الثانية أكبر بمقدار الضعف من سرعة صاروخ "Standard Missile 6" الأمريكي المضاد (800 متر في الثانية)، والذي يطلقه نظام الدرع الصاروخية الأمريكي الحديث "Aegis Combat".

ومن المقرر أن يتزود الجيش الروسي بصاروخ "سارمات" الثقيل عامي 2019-2020، ليحل مكان صاروخ "فويفودا" (الشيطان بحسب تسمية الناتو).

يذكر أن صاروخ "سارمات" قادر على الطواف حول الأرض والمرور بالقطب الجنوبي قبل أن يصيب هدفه، الأمر الذي سيجبر الولايات المتحدة على إنشاء درع صاروخية دائرية حول أراضيها.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف