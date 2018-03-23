علماء روس يبتكرون وقودا بديلا
Sputnik Павел Лисицын
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تمكن علماء معهد بحوث معالجة النفط في روسيا من ابتكار وقود بديل للسيارات، يمكن استخدامه مستقبلا على نطاق واسع.
وطور علماء روسيا أربع تركيبات للوقود الجديد، وهو مزيج يتكون من 20-40% من الإيثانول البيولوجي (كحول مشتق من مواد نباتية) ومنتجات تكرير النفط الرخيصة، يمكن استخدامه في السيارات دون الحاجة إلى تركيب معدات جديدة.
ويقول رئيس الجمعية الروسية للوقود البيولوجي، أليكسي أبلايف، إن هذا الوقود سيكون بديلا اقتصاديا في حال إعفائه من الرسوم المفروضة على الكحول في البلاد، حيث نسبته في الوقود تصل إلى 40%، وهي نفس نسبة الكحول الإثيلي في مشروب الفودكا.
المصدر: نوفوستي
كامل توما
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