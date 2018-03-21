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الولايات المتحدة تنتج "البلوتونيوم الفضائي"

العلوم والتكنولوجيا

الولايات المتحدة تنتج
Public Domain / Wikimedia
البلوتونيوم - 238
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بدأت الولايات المتحدة في إنتاج "البلوتونيوم-238" بكميات كافية للقيام ببعثات إلى الفضاء البعيد.

وأعلن رئيس قسم دراسة الكواكب في وكالة "ناسا" الأمريكية، جيم غرين، في كلمة ألقاها في مؤتمر القمر العلمي الـ 49، أن عملية إنتاج "البلوتونيوم-238" تكللت بالنجاح. وسيستخدم المنتج لتوليد الطاقة العاملة بالنظائر المشعة في إطار البعثة الفضائية الأمريكية المقبلة التي ستجري في إطار برنامج "دسكافري" الخاص بدراسة الفضاء البعيد. فيما ستستخدم "ناسا" الاحتياطيات القديمة من هذه المادة لإنجاز مهمة "مارس-2020".

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وتقضي عملية الإنتاج بخلط "النبتونيوم-237" مع أكسيد الألومينيوم. ثم يوضع المزيج في مفاعل حيث يتعرض للإشعاع كي يتحول إلى "البلوتونيوم-238".

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت إنتاج "البلوتونيوم-238" في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ووقعت عام 1992 مع روسيا اتفاقية شرائه لاستخدامه في برامجها الفضائية. وقضت الاتفاقية بشراء دفعات نظير البلوتونيوم بوزن 10-40 كيلوغراما. وانتهى مفعول الاتفاقية بسبب الإصلاح الذي أجرته روسيا في قطاعها النووي.

المصدر : لينتا.رو

يفغيني دياكونوف

 

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