علماء روس "يدمرون" نيزكا بالليزر

نجح علماء روس من معهد موسكو للفيزياء التقنية، في تصميم نموذج يحاكي تدمير نيزك قد يشكل خطرا على الأرض، بواسطة شعاع الليزر.

وسمحت التجربة بتحديد حجم العبوة النووية اللازمة للحيلولة دون اصطدام النيزك بالأرض. وتوصل العلماء إلى أن نيزكا بقطر 200 متر، سيتطلب عبوة نووية تقدر بـ 3 ميغاطن من متفجرات التروتيل لتغيير مساره.

وشهدت التجربة تشغيل 3 أجهزة ليزر من طراز "إسكرا-5" و"لوتش" و"ساتورن"، حيث ارتفعت قدرتها حتى القيمة المطلوبة ثم وُجهت إلى نموذج للنيزك تم تعليقه في حجرة فراغية.

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ويرى علماء الفيزياء أن غالبية شظايا النيزك ستحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولن يستطيع ما تبقى منها أن يلحق أضرارا جسيمة بالسكان.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن ما يربو على 30 نيزكا يزيد قطرها عن 100 متر ستقترب العام الجاري من الأرض. إلا أن مساراتها لن تتقاطع مع مسار كوكبنا.

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف