الدفاع الروسية: "الخنجر" شارك في 250 طلعة جوية هذا العام (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "ميغ-31" قامت، منذ مطلع العام الجاري، بـ 250 طلعة جوية حاملة على متنها صواريخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتية.

وتحققت تلك الطلعات الجوية حسب وزارة الدفاع الروسية ليلا ونهارا وفي مختلف ظروف الطقس.

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وتم تصميم مجمع "كينجال" على أساس مقاتلة "ميغ -31" المطورة. ويسلح بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي المخصص للتحليق في الطبقات الجوية العليا، ما يضمن توجيه ضربات للأهداف البرية والبحرية الواقعة على مسافة 2000 كيلومتر دون أن يدخل منطقة تغطية الدرع الصاروخية. وتبلغ سرعة الصاروخ الذي يطلق من متن الطائرة 10 ماك، أي أسرع من الصوت بـ 10 أضعاف.

وسبق لوزارة الدفاع أن أعلنت في وقت سابق أن أول تشكيل جوي مزود بـ مجمع "كينجال" بدأ أداء مناوبات قتالية اختبارية منذ 1 ديسمبر الماضي، حيث تم تدريب أطقم المجمع على استخدام هذا السلاح المعقد فائق الدقة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف