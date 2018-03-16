وزارة الدفاع الروسية تتسلم أول طائرة مطورة من طراز "إل-76"

سلمت شركة "إليوشين" الروسية المصنعة للطائرات وزارة الدفاع الروسية أول طائرة مطورة من طراز "إل-76 إم دي-إم".

وقال ناطق باسم الشركة إن الطائرة سلمت لإحدى وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية، عقب إتمام سلسلة من الاختبارات.

ونقل الناطق عن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، قوله إن الطائرة المطورة حصلت على أجهزة الملاحة الجديدة التي تتفق مع شروط ومتطلبات الرحلات الجوية في الخطوط الجوية الروسية والأجنبية.

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك، استبدلت في الطائرة أجهزة ومعدات النقل والإنزال وأجهزة الاتصال والأسلحة. أما عمر محركات الطائرة فازداد بـ 15 عاما.

يذكر أن وزارة الدفاع وقعت، في أغسطس عام 2013، اتفاقية تطوير طائرات النقل العسكري "إل-76" مع شركة "إيليوشين" الروسية. وجاء في الاتفاقية أن الغاية من الصفقة هي تمديد فترة خدمة الطائرات وتزويدها بأجهزة الملاحة والاتصال الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف