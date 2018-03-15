"Kitty Hawk" تختبر تكسيها الطائر (فيديو)

قامت شركة "Kitty Hawk" الأمريكية مؤخرا باختبارات جديدة على مركبة "Cora" المصممة لتعمل كتاكسي طائر ذاتي القيادة.

وتتميز هذه المركبة بهيكلها الفريد الذي يشبه هياكل الطائرات الخاصة الصغيرة، وهو مزود بمراوح تعمل على محركات كهربائية قادرة على رفعها ومساعدتها على التحليق بشكل عمودي وأفقي.

كما تستطيع "Cora" نقل شخصين لمسافة تبلغ 100 كلم بعد شحن بطاريتها بالكامل، وبمقدورها التحليق بسرعات تصل إلى 150-180 كلم/ ساعة.

youtube/Kitty Hawk

ومن المنتظر أن تحصل تلك المركبة على التراخيص اللازمة لتعتمد كمركبة تاكسي طائر في نيوزلندا، بعد نحو 3 أعوام، حيث ستنضم إلى مجموعة المركبات الصديقة للبيئة التي ستقلل من خطر الانبعاثات السامة التي تزيد من آثار الاحتباس الحراري.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر